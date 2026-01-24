ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが２４日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を発表した。「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告し、赤ちゃんの写真をアップ。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢（あふ）れます。ありがとう。最強ママになります」と母親になった喜びをつづった。続けて「そ