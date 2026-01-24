韓国首相室は23日（現地時間）、訪米中の金民錫（キム・ミンソク）首相が米ワシントンのホワイトハウスでJ・D・バンス米副大統領に会い、韓米関係発展案などについて議論したと明らかにした。前日には米連邦下院議員と会い、「クーパンに対する差別は全くない」とし「差別的な待遇を心配しなくてもよいほど韓国と米国は信頼関係にある」と強調した。