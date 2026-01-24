サクラが浮上するためにはこの男の復調が欠かせない。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）がトップを獲得。美女ライバルから一発跳満をゲットし個人5勝目を飾った。【映像】堀、美女ライバルから一発跳満ゲットの瞬間この対局は起家からBEAST X・中田花奈（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、堀、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスタート。東1局1本場では