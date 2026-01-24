ここぞの場面で発揮された豪運は、元スーパーアイドルが磨いてきた生命力だ。元AKB48の大家志津香が敗者復活戦で勝利。劣勢からレア役・スリーカードを成立させる逆転劇で、視聴者を大いに沸かせた。【映像】勝率17%からまくった！ 元AKB48アイドルの大逆転劇各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定