解散総選挙の号砲が鳴った。史上初の女性総理の決断の背景、そして野党側の大胆な動き、今回の選挙の持つ意味や争点などを、永年にわたって日本政治をウォッチしてきた星浩氏（TBSスペシャルコメンテーター）が読み解く。【写真を見る】思惑は“高いうち解散”でも日本の進路決める重要な選挙に〜政権選択へ国民の審判は〜【調査情報デジタル】高市早苗総理は1月23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散。総選挙は27日公示、2月8日投開