Wolt Japanは、デリバリーサービスアプリ「Wolt」で、料理から日用品までカテゴリーを横断して商品を検索できる新機能の搭載とデザイン、操作性を刷新した。 今回の刷新で、画面下部に「検索・ブラウズの統合ハブ」となる検索ボタンが新たに追加された。これにより、レストラン、食料品、ドラッグストア、家電など異なるカテゴリーの店舗や商品を一括して探索できるという。 また「ユニバ&