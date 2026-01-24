GOは、タクシーアプリ「GO」と、findが提供する鉄道会社や商業施設などの落とし物管理を支援するクラウドサービス「落とし物クラウドfind」の連携を東京都内で開始した。 タクシー車内で忘れ物をした可能性がある場合、「GO」アプリの利用履歴から該当するタクシーを特定し、「find」を通じて落とし物の検索や問い合わせができる。対象は「GO」アプリ利用者と、「GO」加盟で「find」に対応する東