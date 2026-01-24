強い寒気の影響で新潟県内は広く雪が降り、所々で降雪が強まってます。長岡市では24日(土)午前9時に100cmの積雪を観測。今シーズン初めて積雪が1mに達しました。 また、上越市高田でも1mを超える雪が積もり、平地でも大雪になっているところがあります。 ◆24日(土)午前9時時点の積雪 魚沼市守門248cm 魚沼市小出188cm 十日町市183cm 上越市安塚147cm 津南町134cm 阿賀町津川108cm 上越市高田102