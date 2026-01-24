雪の影響で山陽自動車道・広島岩国道路は24日午前3時から予防的通行止めが行われましたが、午前8時6分解除されました。【解除区間】・山陽自動車道上下線（広島IC～岩国IC）・広島岩国道路（廿日市JCT～廿日市IC）・広島自動車道（広島西風新都IC～広島JCT）また国道2号の広島県廿日市市丸石2丁目～山口県岩国市装束5丁目の上下線の通行止めも解除されています。