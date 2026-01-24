二代目市川猿翁のもと、「二代目市川春猿」として歌舞伎の舞台を踏む。現在は新派を中心に活躍している女方役者は、映画『国宝』の主人公さながらの人生を背負っていた─。衝撃の近著『血と芸』では語りきれなかった思いも聞いた。【写真】美しすぎる…河合雪之丞さんの“女方”ショット「喜久雄君の実家みたいじゃない？（笑）」唯一無二の存在感と、心を揺さぶる演技力で観客を惹きつけてやまない新派の女方・河合雪之丞さん。