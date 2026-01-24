俳優の岡崎紗絵が出演するMBSの新番組『ととのいとりっぷ』が、27日(23:56〜 ※関西ローカル)にスタートする。岡崎紗絵これは、多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定のもと、一人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ、ドキュメンタリータッチの旅番組。30歳の節目を迎え、「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」という岡崎が、多忙な日常を抜け出すため