交渉事で相手の本音を引き出すにはどうすればいいか。弁護士の嵩原安三郎さんは「私の知人のケースで、以前住宅地への介護施設建設に反対する人がいたが、『仮定の話』をして本音を引き出した後に質問＆応答を繰り返すと、あっさり賛成に転じた」という――。※本稿は、嵩原安三郎『ワンランク上の交渉力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu■本