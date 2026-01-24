兵庫県姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の男性会社員（33）が刺殺された事件で、兵庫県警・姫路署捜査本部は1月23日、住所不詳で自称自営業の男（49）を殺人容疑で逮捕した。兵庫県警は男を全国に指名手配し、23日午後1時すぎ、石川県警の警察官が同県七尾市のJR七尾駅近くで発見、身柄を確保した。兵庫県警・姫路警察署（姫路市市之郷）現場付近の防犯カメラが、事件前後にマンション周辺をうろつく男をとらえていた