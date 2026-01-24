エムポックスウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）の疾病対策センター（CDC）は23日までに、エムポックス（サル痘）の拡大を受けて2024年8月に出した緊急事態宣言を終了した。22日付。25年前半から後半にかけて新規感染者数の減少傾向が続き、拡大を抑止できたためとしている。アフリカでは24年に入ってコンゴ（旧ザイール）を中心に感染が本格化。疑い例を含め、32カ国で約22