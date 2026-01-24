今回の衆院選では与野党ともに候補者調整が原則行われない方向となっている。急な衆院解散で協議が整わないことと、各党が比例票の掘り起こしを目指して小選挙区で候補者の積極擁立を進めているためだ。候補者の乱立で多党化の流れが加速する可能性もある。（谷川広二郎、岡田遼介）与野党一本化調整進まず「なるべく野党の候補者を一本に絞った上で、ようやく強い自民党に挑める」中道改革連合の野田共同代表は２３日、国