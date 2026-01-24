２３日に大相撲初場所１３日目のＮＨＫラジオ中継で解説を務めた元大関貴景勝の湊川親方が、場所中に締め込みを群青色から黒色に変更した大関安青錦についてその精神力を絶賛する場面があった。安青錦は前日の１２日目にまわしの色を変更。湊川親方は「自分は昨日見ていて『あれ？今場所、黒だったっけ？』と。モニターを横から見てるのでちゃんと見てなかったなと思ってたら、昨日変えたって聞いて、そうだよな」と大関の変化