ハイウェイ交通情報によると、24日午前8時半現在、次の高速道路は雪による冬用タイヤ規制を行っている。日出JCT→日田IC［上り:西行］日田IC→日出JCT［下り:東行］▽東九州道日出JCT→大分農業文化公園IC［上り:北九州方面］大分農業文化公園IC→日出JCT［下り:鹿児島方面］別府IC→日出JCT［上り:北九州方面］日出JCT→別府IC［下り:鹿児島方面］▽日出バイパス日出IC→速見IC［上り:西行］速見IC→日出IC［下り:東行］▶