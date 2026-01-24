1月26日の『文化財防火デー』を前に、新潟市中央区の歴史博物館で消防訓練が行われました。 訓練は敷地内にある旧税関庁舎1階から火が出たという想定で行われました。歴史博物館には22点にのぼる貴重な文化財があり、訓練では博物館の職員が文化財に見立てた箱を運び出したり、消火器を使っての初期消火の方法を確認していました。【新潟市歴史博物館みなとぴあ小林隆幸 副館長】「我々が扱っている文化財は先人たちの暮