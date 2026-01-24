ＩＭＭ通貨先物１月２０日資源国通貨豪ドルの売り越し減少 カナダ41785枚の売り越し 465枚の売り越し減 豪ドル14011枚の売り越し 4835枚の売り越し減 ＮＺドル49610枚の売り越し 759枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ１月２０日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ57984枚の売り越し 931枚の売り越し増 豪ドル24741枚の買い越し 1956枚の買い越し減 ＮＺドル5119枚の売り越し 5014枚の売り越し減