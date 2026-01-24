「そんなにお知りになりたいのなら…」若尾文子さん（92）といえば、日本映画史に燦然と輝く大女優である。出演映画本数は150本以上。特に、最盛期の大映（現KADOKAWA）を、京マチ子（2019年、95歳没）、山本富士子（94）とともに支え、“大映三大女優”と呼ばれた。シリアスからコメディ、文芸、サスペンス、時代劇、女子高生から艶っぽい人妻まで、どんな役柄でも見事にこなした。【写真】「わたし、いい奥さんではなかったわ