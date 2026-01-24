将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で第2局の対局を開始した。シリーズ成績は永瀬九段の1勝。藤井王将が本局で追いつくのか、永瀬九段が連勝でリードを広げるのか。本局の先手は藤井王将。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第2局（生中継中）5連覇を目指す藤井王将に、2期連続で