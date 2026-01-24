歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。今年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』主役は、豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である、豊臣秀長（演：仲野太賀）。今回は大河ドラマの第3話に関連して、秀吉・秀長兄弟をいじめ、二人が「父の敵（かたき）」と恨んだ槍の名手、城戸小左衛門は実在した人物だったのか？について解説します。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）秀吉の因縁の相手・城戸小左衛門は実在し