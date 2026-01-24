「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10Y(B)（ソニー）3位Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）4位VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）5位EOS R50・ダ