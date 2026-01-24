今週の日経平均株価は、前半のグリーンランドを巡る米欧対立が響き、前週末比89円安の5万3846円と3週ぶりに反落した。［相場全体が上昇するなか、上値追いで｜相場全体が下落するなか、逆行高で］上場来高値を更新した銘柄は209社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、自社株1513万9700株を消却する大林