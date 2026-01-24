中国では人口減少が4年連続で続く中、2025年の出生率が建国当時の1949年に記録を開始してから過去最低を記録した。昨年の出生数は792万人で、出生率は1000人当たり5．63人。米CNNは「米国に並ぶ軍事大国を目指す中国の野心にも広範な影響を及ぼしかねない」と報じた。中国国家統計局が19日に発表したデータによると、25年の出生率5.63人は、過去最低だった23年の同6.39人を下回った。24年に一時的に出生数が持ち直したものの、16年