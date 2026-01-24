アップルのフィットネスコンテンツ「Apple Fitness+」が、日本でも提供されるようになりました。 ↑Apple Fitness+でもっと健康になれるかも。 Apple Fitness+では、筋力トレーニングから高強度インターバルトレーニング、ヨガまで、12種類のワークアウトが提供されます。加えて、メディテーション（瞑想）のセッションも登場しました。ワークアウトの時間は5分から45分で、毎週新しいセッションが追加されます。 アプリ