俳優の米倉涼子さんが、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが1月20日、FNNプライムオンラインで報じられた。関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）は、米倉さんが知人でアルゼンチン国籍の男性とともに違法薬物に関与している疑いが浮上したとして、2024年夏ごろに関係先を家宅捜索。捜索では薬物のようなものが押収され、鑑定の結果、違法な薬物と判明したという。報道によると、男性はすでに出国しており、マトリは薬物