誰もがダマテンにしそうな超大物手。ネットの神が選んだのは、リーチだった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第2試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）がトップ。中盤に清一色をリーチして三倍満の一発ロン。豪快なアガリで個人2連勝を飾った。【映像】太、役満より珍しい三倍満炸裂第1試合では、たろうがTEAM雷電・黒沢咲（連盟）との激しいトップ争いに惜しくも敗れ、2着に終わった。続く当試合は東家からTEAM雷電