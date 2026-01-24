【SVリーグ】デンソーエアリービーズ 3ー1 群馬グリーンウイングス（1月17日・女子第13節）【映像】ミラクルなエースが炸裂した瞬間女子バレーで、まさに“ミラクル”なサーブが炸裂した。デンソーエアリービーズの石倉沙姫が放ったボールは、ネットに当たって相手コートへ。誰も取れない絶妙な位置に落ちてエースになると、このポイントには味方も大はしゃぎで喜びを分かち合っていた。大同生命SVリーグ女子の第13節が行われ