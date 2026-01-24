2026年1月23日に全国公開が決定している映画『ただいまって言える場所』で、初の単独主演を務めることになった鈴木愛理。元ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・℃-uteのメンバーとして活動後、ソロアーティストとして歌手活動を続けながら、ドラマや舞台でも活躍している。本作では「不登校になった経験を持つ教師」として、自分が受け持つクラスの不登校児・千花に向き合う姿を熱演。社会問題を扱う作品で単独主演を務めるに