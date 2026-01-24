戦争終結に向けた和平案を巡りアメリカ、ウクライナ、ロシアによる初の協議が始まりました。【映像】ウクライナ・ドネツク州の様子3カ国の実務者による協議はUAE＝アラブ首長国連邦で23日から2日間の日程で始まりました。AP通信によりますと、ウクライナ側はウメロフ国家安全保障・国防会議書記、ロシア側は軍参謀本部のコスチュコフ情報総局長が協議を率います。3カ国がともに和平案を協議するのは全面侵攻後、初めてです。