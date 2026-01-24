「2026年は試される年になると思います」◆20歳の門出、青空の下で成人式アイドルグループ・僕が見たかった青空（以下：僕青）の成人式に出席した副リーダーの柳堀花怜は気を引き締めた。柳堀に加えて、須永心海、吉本此那、今井優希が９日、東京・気象神社で自身の20歳とグループの晴天祈願を行った。雲一つない青天の下、４人は艶やかな青系統の振り袖姿で登場。柳堀は、「17歳で出会った４人が、20歳を迎えて成人式ができると