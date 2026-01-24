【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは23日、米国と欧州連合（EU）がロシアとの戦闘終結後のウクライナに対する復興支援のために10年間で官民合わせて8千億ドル（約126兆円）規模の資金確保を計画していると伝えた。米国とウクライナが策定している20項目の和平案の一環だという。復興計画はウクライナの迅速なEU加盟を目指すことも盛り込まれている。ポリティコは停戦が前提であり、実現には難航が予想されると指