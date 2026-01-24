大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年9月26日記事は取材時の状況）＊＊＊会社内で巻き起こる数々のハラスメント行為に対して、以前よりも厳しい目が行き届くようになりつつありますが、それでも、まだまだ職場で苦しんでいる人は少なくありません。今回は、かなり劣悪な労働環