1月22日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』に、齊藤京子が出演。男女の友情について持論を語った。【関連】料理が苦手な齊藤京子、自炊に意欲も…デリバリー生活を続けるワケ「めっちゃ高くて」番組内で、“元恋人と友達に戻れるか？”という話題で、齊藤は、「これに関しては100％“いいえ派”」と断言。その理由について、「絶対戻れないし、戻らないというか、戻っちゃダメだと思うんですね。本当にまた復縁とか