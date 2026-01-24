フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、楽天が２３日にＦＡで巨人へ移籍した則本昂大投手の人的補償として田中千晴投手を獲得したと発表したことを伝えた。田中千は国学院大から、２２年度ドラフト３位で巨人入り。通算３３試合の登板で２勝３敗３ホールド、防御率４・９１の成績を残していた。大