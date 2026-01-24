つながるキモチ＜７＞「好きなおでんの具材は？」先月６日の午前９時、東京のＪＲ池袋駅近くの公園に様々な年代の男女約２０人が集まった。簡単な自己紹介とともに好きなおでんの具材を発表。大根、ちくわぶなど具材ごとに４、５人のチームを組み、ゴミ袋やトングを手に街へ繰り出した。男女５人の「卵チーム」は、「どんなお仕事をされているんですか？」「今日は缶ビールのゴミが多いですね」などと談笑しながら、手際よく