フリーアナウンサーの神田愛花（45）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“グラビア風”のワンショットを投稿した。自身のインスタグラムに「グラビア写真の1枚風に撮りました」とアップ。そして「慣れないから難しい」とつづった。ネットでは「かわゆい」「ナイスショット」「癒やされました」などの声が上がった。