数々の主演女優賞を受賞した『愛を乞うひと』（1998）のほか、『火宅の人』『絵の中のぼくの村 Village of Dreams』『雨あがる』『百花』など、多くの代表作を持つ原田美枝子さん。2026年1月期はドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』『リブート』に出演しています。スクリーンでは短編映画制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS」の第8弾が公開。親友の松田美由紀さんが監督・脚本・編集を務める『カラノウツワ』に主演して