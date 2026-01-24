バレーボール世界最高峰イタリアリーグでプレーして3年目の日本代表キャプテン石川真佑選手がイタリアでの成長を語りました。2025年にCEVカップ初優勝を飾り、ノヴァーラの得点力として活躍する石川選手。イタリアリーグでアタッカーの平均身長186cmと長身の選手の中で、石川選手は174cmと全138人の中で最も低い身長となっています。それでも昨シーズンはチームトップの得点数を誇りました。そのため人気はうなぎのぼり。「小さい