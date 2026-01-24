＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】高々と足を上げる「芸術的な四股」1月23日、大相撲初場所の十三日目が行われ、幕内最初の取組で「芸術的な四股」が館内の注目を集める一幕があった。前頭十七枚目・朝白龍（高砂）との一番で土俵に上がった十両筆頭・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）。その仕切りで、右足を大きく高々と上げる独特なフォームの四股を披露すると、館内からはどよめきと共に大きな拍手が沸き起こ