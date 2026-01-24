福岡県北九州市教育委員会は２３日、同市八幡西区の市立本城中で、同日の家庭科の授業で調理したピザを食べた複数の生徒が体調不良を訴え、病院に搬送されたと発表した。いずれも軽症で、市教委や警察が原因を調べている。市教委学校保健課によると、３年のクラスで午後０時１５分頃にピザを食べ、同１時過ぎに男女計８人が体調不良を訴え、そのうち６人が病院に救急搬送された。４人は検査で異常が認められず帰宅し、２人は経