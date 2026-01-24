◇ノルディックスキー・ジャンプフライング世界選手権（２３日、ドイツ・オーベルストドルフ）２日間、計４回で争う個人（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）の前半２回が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が、合計４２８・２点で２位につけた。１回目に２３０・５メートルの好ジャンプで３位。２回目も２２４・５メートルと安定したフライト見せて好位置につけた。２月のミラノ・コルティナ五輪で初の五輪代表に選出された２