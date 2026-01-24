ＩＭＭ通貨先物１月２０日主要国通貨円の売り越し減少 円44829枚の売り越し 335枚の売り越し減 ユーロ111695枚の買い越し 20961枚の買い越し減 ポンド21980枚の売り越し 3290枚の売り越し減 スイスフラン43207枚の売り越し 185枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数6418枚の売り越し 2688枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ１月２０日主要国通貨円の売り越し減少 円89657枚の売り越し 14084枚の売り越