天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２３日、皇居・東御苑で開かれた皇宮警察の年頭視閲式に出席された。今年は皇宮警察の創立１４０周年の節目で、ご一家は、護衛官や騎馬隊などが隊列を組んで行進する様子をにこやかに見守られた。直江利克本部長は訓示で、東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年となる今年は、皇室の方々の多くの活動が見込まれるとして、「あらゆる事態を想定した諸対策を的確に推進し、万全の態勢を構