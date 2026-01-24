1月22日（木）に配信されたテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』 。番組終盤、空気を読みすぎる風潮について議論するなかで、吉住が自身の切実な悩みを告白した。吉住は現在、結婚式にも出席したほどの大親友に対して「子供がいるかどうか聞けていない」という。その友人が地元に帰ったことなどは知っているが、「子供を産むために帰ったのか」までは踏み込めず、お互いの年齢や関係性など「これを聞い