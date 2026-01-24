週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」私たちの快適な生活や活動を邪魔する人類の敵「乾燥」今回は、そんな乾燥と戦うスペシャリストたちに聞いた知れば役立つテクニックを紹介します！《出演》ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）《内容》【乾燥VS家の中】☆乾燥対策のスペシャリスト☆藤原千秋さん（住生活ジャーナリスト）☆加湿器の効率的な使い方☆・高さ20〜40cmに設置→水蒸気が飛散しやす