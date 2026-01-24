プレーするザンクトパウリの藤田譲瑠チマ＝23日、ハンブルク（AP＝共同）【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで23日、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはホームのハンブルガーSV戦にフル出場した。試合は0―0で引き分けた。