ソーシャライトで実業家、ミュージシャンの顔も持つパリス・ヒルトンドキュメンタリー映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催され、パリスが夫カーター・リウムと3歳の息子フェニックス、2歳の娘ロンドンとともにピンクカーペットに来場した。【写真】スタジャン＆サングラス姿の子どもたちがかわいい！Just Jaredによると、現地時間1月20日夜、ロサンゼルスの「AMC The Grove 14」にて、映画『Infi