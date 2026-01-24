フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、巨人・浅野翔吾外野手が２３日に年明けからの“隠密自主トレ”を終え、約１か月ぶりにＧ球場でパワーアップした姿を披露したことを報じるスポーツ報知の２４日付一面記事を紹介した。記事では浅野が昨季終了時から５キロ増の体重９５キロと筋骨隆々の自己最高